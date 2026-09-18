В Кузбассе забитый людьми ВАЗ влетел в грузовик – чудовищная смерть

В четверг, 17 сентября, около 21:20 на улице Пригородной в Ленинске-Кузнецком погибли в ДТП люди, сообщает в пятницу областное МВД.

– Предварительно, 20-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Продолжив движение по инерции, машина столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовым самосвалом КаМАЗ, – сказали в полиции.

В легковушке было четверо человек. Водитель и 18-летний пассажир погибли на месте, ещё двое 18-летних получили травмы.

Оказалось, что погибший автомобилист не имел прав, и только за этот год его 15 раз ловили на нарушениях ПДД, в том числе за езду без прав и в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора.