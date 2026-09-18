В Кузбассе поймали особо циничную женщину – рисковала собой и жизнями двух детей

В Верх-Чебуле госавтоинспекторы поймали женщину, которая цинично нарушила жизненно важные правила.

– За рулём находилась женщина, у которой, как выяснилось, отсутствует водительское удостоверение. Также женщина перевозила двоих детей с нарушением правил перевозки, – сказали в ГИБДД Кузбасса.

Более того, сама автоледи тоже не была пристёгнута.

На лихачку составлены протоколы о езде без прав, нарушении правил перевозки детей и непристёгнутый ремень.

Даму оштрафовали на 11 500 рублей, а машину эвакуировали на штрафстоянку.