В Кузбассе поймали особо циничную женщину – рисковала собой и жизнями двух детей

В Верх-Чебуле госавтоинспекторы поймали женщину, которая цинично нарушила жизненно важные правила.
– За рулём находилась женщина, у которой, как выяснилось, отсутствует водительское удостоверение. Также женщина перевозила двоих детей с нарушением правил перевозки, – сказали в ГИБДД Кузбасса.
Более того, сама автоледи тоже не была пристёгнута.
На лихачку составлены протоколы о езде без прав, нарушении правил перевозки детей и непристёгнутый ремень.
Даму оштрафовали на 11 500 рублей, а машину эвакуировали на штрафстоянку.
Фото: ГИБДД Кузбасса