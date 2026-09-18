Вторичка рулит: спрос на ипотеку в Кузбассе вырос в 1,6 раза

Росреестр Кузбасса подвёл итоги за восемь месяцев 2026 года. Всего приняли 154 140 заявлений на учётно-регистрационные действия с недвижимостью. Это на 11,5% меньше, чем за тот же период 2025-го. Правда, ещё два месяца назад отставание было больше – 14,5%.

– Разрыв сокращается за счет динамики в основном вторичного рынка, – подчеркнули в Росреестре Кузбасса.

По данным ведомства, за январь-август 2025 года кузбассовцы подали 3501 заявление на регистрацию банковской ипотеки. А в 2026-м за те же восемь месяцев – уже 5606. Рост больше чем в полтора раза.

А вот первичный рынок стоит на месте. В Росреестре отмечают, что количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве почти не изменилось: 1752 в 2025-м и 1753 в 2026-м. То есть новостройки не прибавляют, а готовое жильё – наоборот.

В августе в Росреестр поступило 21 914 заявлений. На кадастровый учёт поставили 3191 объект. Переход права зарегистрировали в отношении 18 723 объектов. Для сравнения: в августе 2025-го на учёт поставили больше объектов (4330), но переходов прав было меньше (17 291). Так что динамика разнонаправленная – и вторичка явно в лидерах.