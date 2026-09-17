Исчез у церкви: пропавшего на Урале подростка нашли в реке

Подросток ушел из дома рано утром 5 августа, взяв с собой только телефон. Вскоре устройство оказалось выключено. Последний раз его видели возле церкви на улице Карла Маркса в Арамиле, недалеко от дома.

По словам родным, причин внезапно уходить из дома у мальчика не было.

– Родители говорят, что не ссорились с ним. У брата не было причин, чтобы уйти из дома и пропасть. К нему относятся с большой любовью, – рассказала сестра студента "КП-Екатеринбург".

У родственников также была версия, что подросток мог стать жертвой мошенников, однако это не подтвердилось.

16 сентября стало известно, что студента нашли мертвым в реке. Информацию об этом "КП-Екатеринбург" подтвердили близкие мальчика.