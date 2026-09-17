Сотни нижегородцев остались без газа из-за ДТП с мусоровозом

Жители 75 частных домов в Балахне сидят без газа четвертый день после аварии с мусоровозом. Об этом NewsNN сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Авария произошла 14 сентября на улице Вокзальной. Мусоровоз повредил надземный распределительный газопровод. Чтобы остановить утечку, специалисты в тот же день перекрыли газ.

В итоге без ресурса остались дома на улицах Вокзальной и Железнодорожной. По словам местных жителей, спустя несколько дней проблема так и не была решена.

– Третий день сидим без газа, а соответственно без отопления и без возможности приготовления еды. Дома холодно, дети болеют, камины не помогают, – пожаловались жители в соцсетях.

В "Газпром газораспределение Нижний Новгород" сообщили, что поврежденный газопровод не принадлежит компании. При этом специалисты готовы выполнить ремонт и после его завершения восстановить подачу газа, но ремонтные и пусковые работы должны быть оплачены.

15 сентября газовая компания направила письмо в администрацию Балахнинского округа с просьбой организовать ремонт. Также специалисты связались с ООО "Волга-Д", сотрудником которого был водитель мусоровоза, чтобы обсудить вопрос оплаты восстановления газопровода.

Однако на данный момент заявок на проведение ремонта от "Волга-Д" или жителей улицы Вокзальной в газовую компанию не поступало.

Нижегородцам сообщили, что они могут самостоятельно нанять другую специализированную организацию для ремонта поврежденного участка.