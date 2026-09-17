Приковал детей наручниками: всплыли новые детали дела о педофилии в Петербурге

Следователи продолжают изучать последние месяцы жизни 49-летнего жителя Красносельского района Петербурга, обвиняемого в педофилии. Новые подробности громкого дела стали известны "КП-Петербург" от источника.

Бывшего сотрудника троллейбусного парка и строителя метро, задержали после того, как он попытался увести двух маленьких мальчиков с детской площадки к себе в квартиру.

По информации источника "КП-Петербург", мужчина надел на детей наручники и представлялся сотрудником полиции. Он завел ребят в подъезд дома на улице Летчика Лихолетова и повел в сторону черной лестницы. Их заметила соседка.

– Он повел их в стороны черной лестницы. Дети испугались и стали кричать, звать на помощь. Их заметила женщина с коляской и вмешалась в ситуацию, не дала увести ребят и рассказала все их родителям, – рассказал источник.

После этого родители мальчиков написали заявления в полицию, мужчину задержали.

По данным источника издания, одному из потерпевших, 8-летнему мальчику, мужчина предлагал деньги за сексуальную услугу. Ребенок отказался, однако, как утверждается, взрослый его принудил.

По версии Следственного комитета, мужчина совершил не менее трех эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

При этом, родители ребят рассказали, что дети не подверглись изнасилованию. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела и проверяет другие возможные эпизоды.