Жителя ХМАО едва не убили дикие осы

Мужчина случайно наткнулся на осиное гнездо в лесу и оказался под атакой насекомых. Вскоре после укусов он почувствовал, что у него немеет язык, а состояние резко ухудшается. Поняв, что ситуация серьезная, мужчина позвонил жене и попросил срочно вызвать скорую помощь. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Медики приехали быстро и начали оказывать помощь еще до госпитализации. В больнице врачи диагностировали у мужчины анафилактический шок – тяжелую аллергическую реакцию, которая может стремительно развиваться и угрожать жизни.

Пациенту сразу провели противошоковую терапию. Благодаря своевременной помощи его состояние удалось стабилизировать. Сейчас мужчина уже дома и идет на поправку.

В департаменте здравоохранения напомнили, что анафилаксия может развиваться очень быстро. Отек лица или языка, осиплость, затрудненное дыхание и сильная слабость после укуса насекомого – повод немедленно вызвать "скорую", пишет Ugra-news.ru.

Ранее в Кузбассе женщина едва не погибла от атаки насекомых.