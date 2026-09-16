Хранил улику 12 лет: якутянин помог поймать себя самого за убийство

Трагедия произошла 20 июля 2014 года в селе Чурапча. В районную больницу доставили 31-летнего мужчину с окровавленной одеждой и ножевым ранением. Его сразу отправили в реанимацию, однако спасти пациента не удалось – он умер в тот же день.

Полиция опросила соседей, которые обнаружили раненого мужчину, а также других свидетелей. Однако выйти на след нападавшего тогда не удалось. Уголовное дело на долгие годы осталось нераскрытым.

Разгадка появилась только спустя 12 лет. В рамках работы по старым преступлениям оперативники установили личность возможного преступника и задержали его.

Как выяснилось во время допроса, в ту ночь погибший пришел в дом родственников на улице Константинова в поисках жены. На террасе мужчина встретился со своим зятем. Между ними произошел конфликт из-за ревности, который перерос в драку.

33-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил родственника в живот. Раненый выбежал из дома и добрался до соседей. Им он рассказал, что на него напали неизвестные люди. Эта версия могла серьезно запутать следствие, поскольку полицейские искали нескольких неизвестных нападавших.

Тем временем якутянин вместе с семьей переехал в Якутск. С собой он забрал и кухонный нож, которым было совершено преступление. Мужчина не стал избавляться от оружия, поскольку не попадал под подозрение. Спустя годы нож изъяли и отправили на экспертизу. Исследование подтвердило его связь с убийством.

Сейчас мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет КП-Якутия.