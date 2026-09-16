Стало плохо за рулем: на Ставрополье водитель устроил ДТП и умер

Авария произошла в станице Ессентукской 15 сентября около 14:30. По данным Госавтоинспекции Ставропольского края, 71-летний водитель Audi потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в припаркованный автомобиль Datsun.

На место вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медики уже не смогли помочь мужчине – они констатировали его смерть.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать ухудшение состояния пенсионера.

При этом, как сообщили в ГИБДД, за последние два года 71-летний автомобилист ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет "КП-Северный Кавказ".