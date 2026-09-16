Обезьяна убила пенсионерку в домашнем зоопарке на Кубани

По данным следствия, 38-летняя жительница Тахтамукайского района держала на территории частного домовладения в садовом товариществе приматов разных видов, а также других экзотических животных. Среди них были ламы, кенгуру и крупные попугаи. Как пишет "КП – Ростов-на-Дону", животных содержали в вольерах.

Трагедия произошла в июле. 84-летняя родственница хозяйки помогала ухаживать за питомцами и во время кормления зашла в вольер. В этот момент на нее напала одна из обезьян. От полученных тяжелых травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Хозяйку домашнего зоопарка обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает "КП-Кубань".

Уголовное дело направили в суд.