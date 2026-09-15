СМИ: звезда "Пацанок" лишается прав из-за диагноза - что известно

Звезда шоу "Пацанки" Анастасия Петрова пожаловалась на лишение водительских прав. Как выяснилось, она состоит на диспансерном учете в психоневрологическом учреждении. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.



По словам источника, девушка состоит на учете с определенным диагнозом. На этом основании прокуратура Колпинского района обратилась в суд с требованием прекратить действие прав и обязать гражданку сдать их.



Ранее Петрова рассказала подписчикам, что получила иск о лишении прав. Она предположила, что могла оказаться на учете еще в детдоме.

– Меня за плохое поведение отправляли в психиатрию. Так там решали проблемы, – рассказала она.

Блогер планирует пройти освидетельствование, доказать право водить машину и судиться.