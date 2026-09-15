Экспертиза подтвердила недостатки лечения: в Новосибирске судятся из-за смерти младенца после операции

Девочка из Алтайского края оказалась в новосибирской клинике в мае 2022 года. У нее была заячья губа. Мать привезла дочку на консультацию в трехмесячном возрасте. Врачи сказали, что все можно исправить за одну операцию, но нужно набрать 7 килограммов для наркоза. Рекомендации выполнили, и к шести месяцам девочку прооперировали.



После операции мать ненадолго увидела дочь – та как будто спала и дышала сама, но уже была на трубках. Потом врачи говорили, что ребенок без сознания и на ИВЛ. 15 мая 2022 года девочка умерла.



Следователи возбуждали уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но его закрыли. Сейчас мать добивается наказания для медиков через гражданский иск.



Экспертиза выявила недостатки лечения: несвоевременная и недостаточная коррекция анемии, метаболических нарушений и гипопротеинемии. Это привело к полиорганной недостаточности.



По словам женщины, уже вечером в день операции по анализу крови было жизнеугрожающее состояние, требовалось экстренное переливание, но помощь не оказали. Она уверена, что ребенка можно было спасти.



Мать также возмущена поведением одной из врачей в суде: та улыбалась и смеялась, а на замечание ответила отказом.

– У нас произошло горе в семье, но никакого уважения и желания извиниться не было, – сказала женщина.

О ситуации рассказывает КП-Новосибирск.