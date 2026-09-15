Синдром 2 стадии: особо опасный кузбассовец разъезжал по дорогам

Мариинский суд рассмотрел дело 36-летнего местного жителя. У мужчины были права категорий "B", "B1", "C" и "C1". Но ещё во время расследования другого уголовного дела экспертиза показала: у него синдром зависимости от алкоголя второй стадии, об этом сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

По его данным, примерно три года назад мариинец собрал части наркосодержащего растения – не меньше 10,5 грамма. Спрятал их в гараже возле дома, часть успел употребить. Когда пришли сотрудники наркоконтроля, мужчина не стал ничего отрицать и сам показал, где лежат запрещённые вещества. За это его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Алкогольная зависимость – противопоказание для управления транспортом, – отметили в городском Мариинском суде.

Кроме того, она угрожает не только самому водителю, но и всем, кто окажется рядом на дороге. Забрать права в таком случае можно только через суд. Прокурор Мариинска подал иск – и суд его удовлетворил.

В суде подтвердили: состояние здоровья кузбассовца действительно мешает ему управлять транспортом и создаёт реальную опасность для жизни и здоровья людей. Поэтому действие права на управление прекратили.

Решение направят в Госавтоинспекцию – там внесут информацию в федеральную систему.