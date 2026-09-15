Убил за отказ жить вместе: в Красноярске спустя 26 лет раскрыли жуткое преступление

По данным краевой прокуратуры, трагедия произошла в 2000 году в Красноярске. Мужчина выпивал в компании в квартире на улице Маерчака. Позже он вместе с женщиной отправился в сторону стройки.

Оказавшись наедине, мужчина предложил спутнице жить вместе. Получив отказ, он разозлился, схватил кирпич и не менее двух раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

После убийства мужчина уехал из России, поэтому найти его не удалось. Расследование приостановили, однако работу по раскрытию преступления не прекращали.

Прокуратура стала координатором дальнейшей работы. Специалисты заново изучили материалы дела, нашли новых свидетелей и получили дополнительные показания от людей, которые уже давали их в начале 2000-х годов. В итоге удалось установить, что мужчина работал в Красноярске водителем автобуса, а после убийства скрылся за границей.

Спустя 26 лет правоохранителям удалось выйти на его след.

Сейчас прокуратура утвердила обвинение в убийстве. Уголовное дело будет рассматриваться судом заочно, сообщает "КП-Красноярск".