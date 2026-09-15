Шестеро погибли в 81 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

187 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;

водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования; 333 – попались на езде без прав;

– попались на езде без прав; 164 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;

– выехали на встречную полосу там, где это запрещено; 133 – нарушили правила перевозки детей;

– нарушили правила перевозки детей; 333 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;

– нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом; 106 – нарушили правила проезда перекрёстков;

– нарушили правила проезда перекрёстков; 86 – проехали на запрещающий сигнал светофора;

– проехали на запрещающий сигнал светофора; 282 – не пропустили пешехода.

Произошло 81 ДТП, в которых 6 человек погибли и 108 травмированы.

В основном аварии случились из-за водителей – 73 ДТП, в них 6 человек погибли и 100 травмированы. Виновники нарушили очерёдность проезда (11 ДТП, 1 человек погиб и 14 травмированы), правила расположения (22 ДТП, 4 человека погибли, 32 травмированы) и проезда пешеходных переходов (8 ДТП, 1 погиб, 7 травмированы).

6 пешеходов травмированы по своей вине – в основном из-за перехода дороги вне зебры.