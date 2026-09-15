Шестеро погибли в 81 ДТП: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 7 по 13 сентября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 589 нарушений правил дорожного движения: 144 – среди пешеходов, 4 445 – среди водителей.
- 187 водителей отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 333 – попались на езде без прав;
- 164 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 133 – нарушили правила перевозки детей;
- 333 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 106 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 86 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 282 – не пропустили пешехода.
Произошло 81 ДТП, в которых 6 человек погибли и 108 травмированы.
В основном аварии случились из-за водителей – 73 ДТП, в них 6 человек погибли и 100 травмированы. Виновники нарушили очерёдность проезда (11 ДТП, 1 человек погиб и 14 травмированы), правила расположения (22 ДТП, 4 человека погибли, 32 травмированы) и проезда пешеходных переходов (8 ДТП, 1 погиб, 7 травмированы).
6 пешеходов травмированы по своей вине – в основном из-за перехода дороги вне зебры.
В Прокопьевском округе произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.
В воскресенье, 13 сентября, около 20:30 на 6-м километре автодороги Карагайла – Трудармейский – Михайловка, по предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-21154 совершил наезд на стоящий тягач "КамАЗ" с полуприцепом. В результате водитель ВАЗ погиб на месте.
Госавтоинспекция Кузбасса призывает автомобилистов по возможности избегать движения на трассах при плохой видимости, проверять стеклоочистители и чистоту лобового стекла, использовать противотуманные фары.
В Кузбассе прошло рейдовое мероприятие "Бесправник" – с 9 по 11 сентября сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение автоаварий с участием лиц, не имеющих либо лишённых права управления.
В результате отстранено от управления 200 водителей: 176 водителей, не имеющих права управления, и 19 водителей, лишённых прав. Также поймано 65 нетрезвых автомобилистов.
Особое внимание уделяют подросткам, управляющим мототехникой. Питбайки, не предназначенные для езды по общим дорогам, помещаются на спецстоянку, а родители детей привлекаются к ответственности: за передачу управления лицу без прав грозит штраф 30 000 рублей.
Кроме того, в Киселёвске задержали 17-летнего водителя ВАЗ-2106. Машину подросток купил самостоятельно. На юношу составили протоколы о езде без прав и ОСАГО.
В преддверии Всероссийского дня трезвости госавтоинспекторы вместе со специалистами Кузбасского клинического наркологического диспансера провели масштабную акцию "Автотрезвость".
Инспекторы останавливали автомобили, чтобы напомнить автолюбителям об ответственности и трагических последствиях нетрезвой езды. Врачи-наркологи проводили с водителями профилактические беседы.
Непосредственно в день трезвости в Кузбассе прошёл ряд мероприятий. Инспекторы проводили с водителями разъяснительные беседы, напоминая о мерах административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение.
Также в КузГТУ был организован круглый стол, посвящённый вопросам пропаганды трезвого образа жизни среди молодёжи. Цель – повысить осведомлённость студентов о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотиков, а также обсудить способы формирования трезвого образа жизни.
В Новокузнецке будут судить 18-летнюю девушку, которая в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль знакомого.
Установлено, что в июне обвиняемая после распития спиртного со знакомым взяла ключи от его автомобиля Mitsubishi, припаркованного во дворе дома, и поехала кататься. Хозяин тем временем спал.
Автоинспектор заметил машину и велел остановиться, но девушка продолжила движение. Через несколько минут её задержали на улице Свердлова. Оказалось, что у автомобилистки нет прав, а алкоголя в её крови в 4 раза выше допустимого.
Горожанка стала фигуранткой дела об угоне и повторном управлении в состоянии опьянения. Девушка признала вину. Ей грозит до 5 лет колонии.