Больше белка и пользы: в России начнут выращивать супер-горох

Исследователи университета "Сириус" нашли способ выводить новые сорта бобовых с повышенным содержанием белка и устойчивостью к болезням и климатическим стрессам, сообщают "Известия".

Новая технология помогает точнее находить и отбирать растения с нужными свойствами уже на ранних этапах селекции. Благодаря этому селекционерам потребуется меньше времени для создания новых сортов. Кроме того, технология может помочь получить растения, которые способны давать более стабильный урожай при нехватке влаги, неблагоприятной погоде и распространении заболеваний.

В основе разработки лежит визуальный генетический маркер RUBY. С его помощью ученые могут быстрее выявлять растения с внесенными изменениями и нужными признаками.

Метод уже продемонстрировал работоспособность в лаборатории. Однако технологию еще предстоит проверить в теплицах и в полевых условиях.

Развитие селекции бобовых может иметь значение и для производства растительного белка в России. Эксперты отмечают, что более продуктивные и устойчивые культуры потенциально помогут расширить производство отечественного сырья и снизить зависимость от импортной сои. Об этом пишет "РосБалт".