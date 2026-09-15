Фитнес-тренер Надежда Фридман составила 15-минутный комплекс против осенней сонливости и упадка сил. Базовое правило тренировки: спокойный вдох и удлиненный выдох. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

Пять упражнений для снятия напряжения:

1. Мягкие наклоны. Слегка согните колени. Медленно опускайтесь вниз, скругляя спину от шеи до поясницы. Плавно поднимитесь. Сделайте 5–6 повторений для расслабления позвоночника и плеч.

2. Растирание ушей. Теплыми ладонями массируйте ушные раковины сверху вниз и разминайте мочки около одной минуты. Это переключает внимание и помогает проснуться.

3. Раскрытие груди. Отведите ногу назад на носок, а руки – за спину. На вдохе потянитесь грудной клеткой вперед, на выдохе вернитесь в исходное положение. По 5–6 раз на каждую сторону.

4. Встряхивание. Мягко пружиньте ногами 1–2 минуты, передавая вибрацию всему телу. Периодически делайте длинный выдох через рот. Упражнение снимает мышечные зажимы.

5. Вставание со стула. Сядьте на край сиденья. Наклоните корпус вперед и поднимитесь на выдохе. На вдохе плавно опуститесь обратно. Выполните 10–15 раз для улучшения кровообращения.

В конце практики положите руки на нижние ребра и сделайте пять дыхательных циклов. При появлении боли или головокружения занятия необходимо прекратить. При затяжном снижении настроения и упадке сил эксперт рекомендует обратиться к врачу, передает издание REGIONS.Ru.