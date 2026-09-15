Истекал кровью: в Красноярске женщина на скорости сбила ребенка на самокате

ЧП произошло на острове Татышев в Красноярске. О случившемся рассказала мама пострадавшего. По ее словам, сын тоже катался на самокате. В какой-то момент мальчик остановился и начал разворачиваться, когда в него на полной скорости врезалась женщина на фиолетовом электросамокате.

Как рассказала мать, ребенок упал и ударился так, что у него "кровь фонтаном хлестала".

По словам женщины, виновница столкновения остановилась и посмотрела на лежавшего ребенка, однако помогать ему не стала. Вместо этого она уехала. Об этом пишет "Проспект Мира".

Мама мальчика рассказала, что в травмпункте ей рекомендовали ждать звонка для оформления ДТП. Если этого не произойдет, семья намерена самостоятельно обратиться с заявлением.