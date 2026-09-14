Дергает за косички – влюбился? Как отучить мальчиков хулиганить – совет родителям

Директор Домашней школы "Цифриум" Алий Шокаров рассказал журналисту VSE42.RU, почему мальчики дергают девочек за косички и как правильно реагировать родителям.

По словам эксперта, чаще всего за такими действиями стоит не злой умысел, а неумение ребенка установить контакт другим способом.

– Это не злонамеренность, а незрелость социальных навыков, – подчеркнул Алий Шокаров.

При этом оставлять такое поведение без внимания не стоит. Ребенку важно объяснить, что дергать другого человека за волосы неприятно, причиняет дискомфорт и нарушает его личные границы.

Вместо строгого запрета специалист рекомендует взрослым показать мальчику, как можно познакомиться или привлечь внимание по-другому. Например, поздороваться, предложить вместе поиграть или помочь.

Эксперт отмечает, что важно пресекать подобные действия спокойно, без лишнего драматизма и наказаний.

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