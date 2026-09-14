В Кузбассе срочно разыскивают пропавших братьев-подростков

Полиция Кузбасса объявила в розыск 15-летнего Ивана Макушенко и 12-летнего Василия Макушенко. 12 сентября около 22:00 они вышли из дома в Белове и пропали.

Ивану на вид 16 лет, среднего телосложения, рост примерно 170 сантиметров. У него серые глаза и короткие русые волосы. В момент исчезновения был одет в черную толстовку с красной надписью, черные джинсы и черные кроссовки.

Василию на вид 12–13 лет, худощавый, рост около 150 сантиметров. У него серые глаза и темные волосы. Был одет в темно-серые джинсы, серую майку с изображением собаки и черные кроссовки с желтыми вставками. С собой был светло-зеленый велосипед.

Полицейские просят всех, кто мог видеть братьев или знает, где они находятся, сообщить об этом по телефонам в Белове: 8-(38452)-4-61-78, 8-(38452)-2-83-67 или 02 (102 с мобильного).

Ранее волонтеры ПСО "ЛизаАлер" сообщали о подростке, который пропал в Кузбассе еще в июне.