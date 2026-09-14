Изготавливал для себя: в Нижегородской области поймали оружейного барона

На Бору полицейские задержали местного жителя, у которого обнаружили два предмета, похожих на пистолеты, и 35 патронов. Кроме того, мужчина хранил детали оружия.

Во время обыска правоохранители изъяли у него весы, части сигнального револьвера, элементы ударно-спускового механизма, винты, пружины и другие детали.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, в отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении и изготовлении оружия и боеприпасов. Об этом пишет ИА "Время Н".