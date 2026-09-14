В Кузбассе женщина устроила жуть в квартире – даму выносили четверо

Вечером воскресенье, 13 сентября, в южной столице Кузбасса на улице Транспортной, 59 произошло опасное ЧП. Как рассказали очевидцы в соцсетях, из квартиры повалил ужасный едкий дым. На место вызвали МЧС.

Соседи сообщили спасателям, что квартиру арендовала женщина, воспитывающая ребёнка-инвалида, потому специалисты немедленно бросились на помощь. Однако всё было не так-то просто: из-за решёток на окнах пришлось пилить входную дверь. Внутри огнеборцы увидели мать, четверо мужчин вынесли её наружу и передали медикам.

Далее спасатели стали искать в жутко задымлённой квартире ребёнка, но его там не оказалось. Где он находится сейчас, неизвестно.

В областном МЧС сайту VSE42.Ru рассказали, что причиной инцидента стало пригорание пищи.