Происшествия

В Кузбассе женщина устроила жуть в квартире – даму выносили четверо

Накануне вечером в Новокузнецке задымилась квартира. Очевидцы вызвали спасателей, указав, что там живут мать и ребёнок-инвалид.

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Вечером воскресенье, 13 сентября, в южной столице Кузбасса на улице Транспортной, 59 произошло опасное ЧП. Как рассказали очевидцы в соцсетях, из квартиры повалил ужасный едкий дым. На место вызвали МЧС.

Соседи сообщили спасателям, что квартиру арендовала женщина, воспитывающая ребёнка-инвалида, потому специалисты немедленно бросились на помощь. Однако всё было не так-то просто: из-за решёток на окнах пришлось пилить входную дверь. Внутри огнеборцы увидели мать, четверо мужчин вынесли её наружу и передали медикам.

Далее спасатели стали искать в жутко задымлённой квартире ребёнка, но его там не оказалось. Где он находится сейчас, неизвестно.

В областном МЧС сайту VSE42.Ru рассказали, что причиной инцидента стало пригорание пищи.

Видео: тг / gorodad
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