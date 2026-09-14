Думали, что виноваты мультики: в Новосибирске мальчик впал в кому из-за рака мозга

Еще недавно 6-летний мальчик из Новосибирска готовился пойти в первый класс, занимался в нескольких кружках и мечтал стать ученым. Теперь ребенок находится в коме, а врачи НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина борются за его жизнь. О состоянии сына КП-Новосибирск рассказала его мама.

Первые тревожные симптомы появились весной. Мальчик начал жаловаться на боль в глазах. Родители сначала решили, что причиной могли стать гаджеты.

– Мы думали, что он просто мультиков пересмотрел, убрали все гаджеты, экраны с синим излучением. Но боль не прошла и через три дня, – рассказала женщина.

Тогда родители обратились к офтальмологу. Во время обследования врач обнаружил застойный диск зрительного нерва, после чего ребенка направили на дальнейшее обследование. Вскоре врачи выявили опухоль мозжечка.

В начале августа состояние мальчика резко ухудшилось, и он впал в кому.

Когда маму пускают в реанимацию, она сидит рядом с сыном и разговаривает с ним. Рассказывает, что происходит дома, говорит о друзьях, школе, бассейне и кружках, куда он должен был пойти.

Сейчас ребенку необходима химиотерапия в условиях реанимации. Для лечения требовались три препарата общей стоимостью 164 тысячи рублей. Семья одновременно столкнулась с тяжелой болезнью ребенка и онкологическим диагнозом у бабушки, поэтому самостоятельно оплатить лекарства родители не могли.

За помощью они обратились в благотворительный фонд "Защити жизнь". Необходимую сумму удалось собрать очень быстро, однако часть препаратов еще предстоит приобрести.

Врачи пока не могут точно сказать, как дальше будет развиваться ситуация. Они консультируются со специалистами других клиник и надеются, что химиотерапия поможет улучшить состояние ребенка.