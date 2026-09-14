Насмерть сбил ребенка: водитель КАМАЗа получил срок в Нижегородской области

Авария произошла 27 сентября 2024 года в Большом Пикино на Бору. Водитель КАМАЗа сбил 9-летнего велосипедиста, после чего уехал с места ДТП.

Ребенка пытались спасти, однако полученные травмы оказались смертельными. Мальчик умер в больнице. После аварии происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

Водителя вскоре удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом пишет NewsNN.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права управлять транспортом на 2,5 года. Также в пользу родителей погибшего ребенка суд взыскал 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.