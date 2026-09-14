В Красноярском крае грибник обнаружил в лесу смертельно опасную находку

Опасную находку мужчина во время тихой охоты обнаружил возле деревни Каменка, о чем сразу сообщил в полицию.

На место вызвали специалистов Росгвардии. Во время обследования территории они нашли еще два снаряда. Всего обнаружили три боеприпаса калибром 122 и 152 миллиметра. Все найденные снаряды вывезли из леса и уничтожили.

Как сообщили "Проспекту Мира" в ведомстве, боеприпасы могли остаться здесь после взрывов на военных складах в 2019 году. Тогда во время разгрузки боеприпасов на территории военной части один из снарядов детонировал. После этого начали взрываться ракеты и другие боеприпасы. Взрывы продолжались несколько дней, а жителей ближайших территорий пришлось эвакуировать.

Руководство военной части впоследствии осудили. Кроме того, с них потребовали взыскать 8 миллиардов рублей.