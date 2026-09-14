Квартира вспыхнула ночью: в Тюмени на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла 13 сентября в Тюмени. Об этом сообщили в региональном МЧС.

– В Тюмени на пожаре погиб человек. 13 сентября 2026 года в одиннадцатом часу вечера поступило сообщение о пожаре квартиры по адресу: город Тюмень, улица Бабарынка, дом 69, – уточнили в ведомстве.

Когда пожарные прибыли на место, открытое горение уже наблюдалось на четвертом этаже здания. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Из дома вывели пять человек.

Огонь повредил площадь около 20 квадратных метров, пишет Nash Gorod.

В тушении участвовали девять сотрудников МЧС и три единицы техники. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать пожар, однако внутри квартиры они обнаружили тело погибшего человека.

Причину возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.