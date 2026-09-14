Схватки на борту: пассажирка родила ребенка на рейсе из Красноярска

О необычном случае рассказали в аэропорту Нового Уренгоя. Женщина возвращалась из отпуска рейсом авиакомпании "Россия". Во время полета у нее начались схватки.

Бортпроводники оказали пассажирке первую помощь и передали информацию экипажу. К моменту посадки в аэропорту самолет уже ждали сотрудники здравпункта и бригада скорой помощи.

Медики приняли решение не перевозить женщину в роддом, а принять роды непосредственно на борту. Все прошло успешно – на свет появился мальчик. Его рост составил 51 сантиметр, вес – 2980 граммов.

После родов мать и новорожденного доставили в роддом. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как пишет "Проспект Мира", для женщины это уже третий ребенок. Дома ее ждут двое детей – трех и пяти лет.