Общество

Высотки в 17 этажей вырастут в Кемерове - где

В областном центре Кузбасса разрешили постройки высоток в 17 этажей.

Администрация Кемерова разрешила отклонение от предельных параметров строительства для участка в микрорайоне 7Б. Застройщик получил право увеличить количество этажей до 17. Речь идет о зоне застройки многоквартирными домами.

Соответствующее постановление подписано 11 сентября 2026 года. Разрешение касается земельного участка, расположенного в микрорайоне 7Б, строительные №31А и 31Б.

Документ подписал глава города Дмитрий Анисимов.

Напомним, возле Московской площади в Кемерове вырастут 35-этажные мегабашни.

Кроме того, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что строительство жилья в Кузбассе катастрофически рухнуло.

Фото: VSE42.Ru
 высотки  Кемерово  Новости кемерово  постановление  строительство Облако тегов