Высотки в 17 этажей вырастут в Кемерове - где

Администрация Кемерова разрешила отклонение от предельных параметров строительства для участка в микрорайоне 7Б. Застройщик получил право увеличить количество этажей до 17. Речь идет о зоне застройки многоквартирными домами.
Соответствующее постановление подписано 11 сентября 2026 года. Разрешение касается земельного участка, расположенного в микрорайоне 7Б, строительные №31А и 31Б.
Документ подписал глава города Дмитрий Анисимов.
Напомним, возле Московской площади в Кемерове вырастут 35-этажные мегабашни.
Кроме того, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что строительство жилья в Кузбассе катастрофически рухнуло.