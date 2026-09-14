Высотки в 17 этажей вырастут в Кемерове - где

Химия "Мыслей": как Кемерово на три дня погрузился в мир литературы "Мысли" - событие, которое на три дня изменило Кемерово. Парк Олимпийской славы жил не спортивными победами, а магией слова, объединив сразу три литературных фестиваля под одним небом. Рассказываем, как это было.