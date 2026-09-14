В Перми в "Газели" заживо сгорел мужчина - подробности

В Орджоникидзевском районе Перми поздним вечером загорелся автомобиль ГАЗ-3302 "Газель". После тушения в кабине обнаружили обгоревшие останки человека.
В субботу поздним вечером в Орджоникидзевском районе Перми произошел пожар, унесший жизнь человека. В кабине "Газели" заживо сгорел мужчина – его обгоревшие останки обнаружили после тушения. Других пострадавших нет.
Экстренное сообщение о горящей машине во дворе дома №50 по улице Цимлянской поступило в диспетчерскую службу МЧС 12 сентября в 22:55.
На место выдвинулся боевой расчет из пяти человек на одном спецавтомобиле. По прибытии огнеборцы зафиксировали открытое пламя, охватившее салон и моторный отсек ГАЗ-3302 "Газель". Огнем уничтожено около пяти квадратных метров.
Сейчас инспектор-дознаватель проводит проверку, чтобы восстановить полную картину случившегося и определить источник воспламенения. Об этом пишет Properm.ru.