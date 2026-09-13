В Новокузнецке женщина с тяпкой устроила безумное шоу у подъезда

Видео с происходящим полицейские обнаружили в одном из городских пабликов во время мониторинга соцсетей.

На кадрах было видно, как женщина с внешними признаками опьянения наносит удары тяпкой по двери подъезда одного из домов по улице Клименко в Новокузнецке.

Полицейские нашли 38-летнюю новокузнечанку и выяснили, что садовый инвентарь она взяла возле клумбы.

– В ходе проверки повреждений домофона и подъездной двери не выявлено, – подчеркнули в полиции Кузбасса.

Участковый провел с женщиной профилактическую беседу и составил протокол за мелкое хулиганство. За ночной штурм подъезда новокузнечанке назначили 500 рублей штрафа.