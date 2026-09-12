Рука набита: Кузбасс мощно выступил на чемпионате мира по копке могил

Команда могильщиков из Новосибирска, Новокузнецка и Ленобласти заняла седьмое место в чемпионате мира по копке могил. Как рассказал один из участников, они довольны результатом.

– Мы показали, как надо копать, не имея ничего вообще (кроме затупленной лопаты), – сказал профессионал своего дела.

Всего участвовало 19 команд, и россияне значительно выросли: в прошлом году они заняли последнее место.

Проходило соревнование в венгерском городе Ньергешуйфалу. Сначала требовать выкопать за определённое время аккуратную яму определённых размеров, а затем – не менее аккуратно её закопать, оставив холмик.

Победу одержали венгры Роберт Надь и Ласло Кишем, они выиграли 200 тысяч венгерских форинтов – около 53,5 тысячи рублей.

Соревнование проводят с целью популяризации профессии могильщика и снятия табу с темы смерти.