В Кузбассе вскрылись риски занижения объёмов добычи угля – кому это выгодно

В этом году ФНС усилила контроль за тем, как угольные компании проводят расчёт по налогам на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщает РБК со ссылкой на кузбасское правительство. Решение вызвано опасением того, что бизнес, возможно, неправильно декларирует объёмы добычи.

Дело в том, что для целей НДПИ объём добытого определяют по так называемым чистым угольным пачкам – углю без примеси пустой породы. Этот подход закрепил Минфин ещё в 2011 году, ссылаясь на инструкцию 1996 года, и компании привыкли к этому алгоритму.

Теперь же налоговики заявляют, что определять количество угольных пачек нельзя "без достаточного экономического и документального обоснования". Насторожило ФНС то, что Налоговый кодекс не содержит единых требований к документальному подтверждению объёмов, а инструкция 90-х создавалась вообще не для расчёта налогов.

Юрист практики налоговых споров BGP Litigation Ульяна Гомонюк подсчитывает, что усиленный контроль может привести к росту нагрузки по НДПИ на 15-25%.

Напомним, по официальным данным кузбасского минугля, в регионе уже несколько лет подряд падает добыча угля. Лишь к августу падение замедлилось, итоговая добыча за восемь месяцев оказалась примерно такой же, как за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем кузбасские угольщики терпят финансовое бедствие: в плюс работает лишь каждая пятая компания, а убытки в отрасли огромны.