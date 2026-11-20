В Новокузнецке усилены меры безопасности на водоемах. Как сообщает защита населения и территории города Новокузнецка, со ссылкой на областное МЧС, решение об этом принято после трагической статистики: за два осенних месяца 2026 года на водоемах региона погибли пять человек.

Чтобы не допустить новых трагедий, специалисты Защиты населения и территории города, а также службы ОБЖ, вышли в усиленные рейды. Инспекторы проверили знаки на водоемах СНТ "Плодовод-1" и "Металлург-1" в Куйбышевском районе, а также берега у Берёзовой рощи в Новоильинке. В Заводском районе осмотрели места отдыха "Нептун" и "Парус". В Кузнецком районе особое внимание уделили СНТ "Медик" и "Учитель", где установили запрещающие знаки. В Орджоникидзевском районе спасатели беседовали с рыбаками на Байдаевских карьерах и канале ТЭЦ. В Центральном районе проверили берега Кондомы и Томи, установив знаки "Переход по льду запрещён".

По данным организации, профилактика проводится регулярно.

– Главная цель – предупредить несчастные случаи в переходный период, – отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также напоминают кузбассовцам, что выходить на тонкий лед – это смертельно опасно для жизни.

Напомним, что с начала года в Кузбассе на водоемах погибли 35 человек, в том числе восемь детей. Также сообщалось о Новокузнецке, где за лето в воде погибли 6 человек.