Самурайский меч нашли сотрудники Новосибирской таможни, когда проверяли товары, прибывшие экспресс-доставкой из Китая. Подробностями поделилась пресс-служба Сибирского таможенного управления, пишет Om1 Новосибирск.

По информации ведомства, покупателем оружия по типу японского меча оказался житель Бийска. Заказ на катану с металлическим клинком длиной 72,5 сантиметра и весом почти килограмм он оформил на маркетплейсе с доставкой из Китая.

Подозрительную посылку забрали для проведения экспертизы. Изучив находку, специалисты отнесли её к клинковому холодному оружию колюще-режущего и рубяще-режущего действия. В Сибирском таможенном управлении пояснили: таможенное законодательство запрещает ввоз такого оружия на территорию ЕАЭС.

В итоге на покупателя завели административное дело по статье 16.3 КоАП РФ – за нарушение запретов и ограничений, действующих при ввозе товаров. Теперь ему грозит штраф.