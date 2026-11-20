В Кемерове в одном из зоомагазинов продавали живых птиц и животных без ветеринарных документов. Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, нарушение выявили 13 ноября.

– Данные нарушения были установлены в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с хозяйствующим субъектом, – отметили в Россельхознадзоре.

В магазине торговали волнистыми попугаями, белками дегу, хомяками и крысами. Однако ветеринарных сопроводительных документов на них не было. Специалисты проверили данные в системах "Цербер" и "Меркурий". Выяснилось, что у индивидуального предпринимателя есть зарегистрированная площадка в Кемерове, но сведения об оформлении документов на животных отсутствуют.

По закону живые животные входят в перечень товаров, которые обязательно должны сопровождаться ветеринарными документами. Без них продавать живность нельзя.

В итоге предпринимателю объявили предостережение. Ему предложили оформить все необходимые документы на животных в установленном порядке.