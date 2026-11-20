Сегодня, 20 ноября, депутаты Парламента Кузбасса приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Новые ограничения коснутся всех покупателей и начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Законопроект рассмотрели на сорок втором заседании регионального парламента. С законодательной инициативой выступили областные депутаты.

Ранее в Кузбассе запрещали продавать электронные сигареты только несовершеннолетним. Теперь ограничения распространятся на всех жителей региона.

– В 2019 году в регионе ограничили продажу вейпов несовершеннолетним. Теперь запрет будет действовать для всех. Новая мера – часть последовательной политики по сохранению здоровья кузбассовцев, – отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Мораторий на торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них установят на пять лет – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Закон разработан на основании федеральных норм, позволяющих регионам самостоятельно ограничивать продажу никотинсодержащей продукции. Инициативу поддержали родительский комитет, медицинское и педагогическое сообщества, а также общественные организации. Положительные заключения дали прокуратура Кузбасса и региональное управление МВД.

Напомним, ранее в Кузбассе произошла шокирующая ситуация – подросток попал в реанимацию из-за вейпа.