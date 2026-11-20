Трагедия произошла вечером 18 ноября в Новокузнецке. По данным прокуратуры Кузбасса, мальчик вместе с двумя друзьями проходил мимо трансформаторной подстанции и решил залезть на неё ради фотографии. Друзья не поддержали эту идею, однако ребёнок всё же оказался на площадке объекта.

По предварительной версии, 11-летний школьник задел руками силовой агрегат, находившийся под напряжением, и получил смертельную электротравму.

– Очевидцами произошедшего стали друзья погибшего, которые обратились за помощью к прохожим. На место незамедлительно прибыла служба спасения, – уточняет Следком Кузбасса.

Однако спасти ребёнка не удалось – смерть наступила на месте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначили судебные экспертизы и допрашивают специалистов в области энергетики, а также представителей контролирующих органов.

Прокуратура Кузбасса также организовала проверку. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства должностными лицами ООО "Горэлектросеть", а также работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, изначально информация о гибели мальчика появилась в соцсетях.