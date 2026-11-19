О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. По их данным, несовершеннолетний руфер получил смертельный удар током. Трагедия разыгралась в Новокузнецке.

– "Читатели сообщают, что вчера в микрорайоне Березовая роща несовершеннолетний руфер лазал по трансформаторной подстанции и получил смертельный удар током", "Предположительно, он слетел с вышки и упал на трансформатор", – заявляется в опубликованном посте в соцсетях.

В центре медицины катастроф Кузбасса VSE42.Ru уточнили детали происшествия: погибшему мальчику было 11 лет, от удара током он скончался на месте.

– Мальчику 11 лет, от удара током погиб на месте. Попал в трансформатор, – сообщил собеседник издания.

По словам источника, сначала специалисты отключили трансформатор, после чего достали тело ребенка.