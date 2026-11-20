С 18 ноября 2026 года исполняющей обязанности директора Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН назначена доктор экономических наук Ганиева Ирина Александровна. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.

Одновременно стало известно, кто теперь будет руководить организацией, которую Ганиева покинула: исполняющим обязанности директора "Научно-образовательного центра "Кузбасс" стал Виталий Куприянов.

Ирина Ганиева – доктор экономических наук, выпускница Кузбасского государственного технического университета. В 1998 году она окончила вуз по специальности "Экономика и управление на предприятиях машиностроения", а в 2004 году получила юридическое образование в Новосибирском гуманитарном университете.

Почти 20 лет, с 1998 по 2018 год, Ганиева работала в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте. За это время прошла путь от ассистента и преподавателя до проректора по научной работе и ректора. Последнюю должность она занимала в 2016–2018 годах. В 2019 году Ганиева возглавила НОЦ "Кузбасс". В 2021–2022 годах занимала пост министра науки и высшего образования Кузбасса, после чего вновь руководила научно-образовательным центром.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кемерове покинул пост ректор КузГТУ.