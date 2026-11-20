Как сообщили в полиции Кузбасса, летом этого года сотрудники регионального управления ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли у 67-летнего жителя Тайги пневматический пистолет ИЖ и сигнальный пистолет "Ансар" с признаками переделки. Также были обнаружены 18 патронов и порох.

Экспертиза подтвердила, что оба пистолета переделаны для стрельбы боевыми патронами и относятся к огнестрельному оружию.

Во время расследования выяснилось, что ещё в 2011 году мужчина переехал в дом, доставшийся ему по наследству от брата. Во время ремонта на чердаке он обнаружил рюкзак. Внутри находились переделанный пистолет ИЖ, патроны, порох и гильзы. Вместо того чтобы сообщить о находке правоохранителям, мужчина оставил всё себе и хранил оружие дома в шкафу.

– Кроме того, несколько лет назад он приобрел на маркетплейсе сигнальный пистолет для того, чтобы во время охоты отпугивать хищников, и с помощью подручных средств переделал его под стрельбу боевыми патронами, – уточняет ведомство.

Теперь кузбассовцу предстоит ответить за незаконное хранение и изготовление оружия и боеприпасов. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по наиболее строгой из предъявленных статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбассовец нашёл у костра в пакете нечто неожиданное.