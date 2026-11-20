Всё произошло неподалёку от села Чусовитино. 64-летний житель Ленинска-Кузнецкого остановился, чтобы осмотреть место, подходящее для отдыха. Возле костра он заметил чёрный полимерный пакет.

– Решив убрать оставленный кем-то мусор, гражданин открыл его и обнаружил предмет, схожий с обрезом, а также патроны, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Кузбассовец сам является владельцем оружия и решил не рисковать, а поступить по закону. В рамках областной операции "Оружие" он добровольно передал опасный предмет и 39 патронов правоохранителям.

Сейчас по данному факту проводится проверка. После её завершения мужчине могут выплатить вознаграждение – более 3 тысяч рублей.