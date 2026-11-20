Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, договор на технологическое присоединение жилого дома новокузнечанина к электрическим сетям заключили в ноябре 2025 года. По условиям соглашения компания должна была выполнить все необходимые работы в течение шести месяцев.

Однако установленный срок прошёл, а электричество в дом так и не провели. Пенсионер обратился за помощью в прокуратуру Орджоникидзевского района Новокузнецка.

Проверка подтвердила нарушение.

– В этой связи прокурор района внес руководителю сетевой организации представление, – сообщает надзорное ведомство.

Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности за повторное нарушение порядка технологического присоединения к электросетям.

Компании назначили штраф в размере 650 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры обязательства по договору всё-таки выполнили, а права пенсионера восстановили.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбасскую организацию заставили выдать зарплату покойнику.