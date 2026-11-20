В Новокузнецке пенсионер полгода не мог добиться подключения своего дома к электросетям. Чтобы решить проблему, он обратился в прокуратуру.
Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, договор на технологическое присоединение жилого дома новокузнечанина к электрическим сетям заключили в ноябре 2025 года. По условиям соглашения компания должна была выполнить все необходимые работы в течение шести месяцев.
Однако установленный срок прошёл, а электричество в дом так и не провели. Пенсионер обратился за помощью в прокуратуру Орджоникидзевского района Новокузнецка.
Проверка подтвердила нарушение.
– В этой связи прокурор района внес руководителю сетевой организации представление, – сообщает надзорное ведомство.
Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности за повторное нарушение порядка технологического присоединения к электросетям.
Компании назначили штраф в размере 650 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры обязательства по договору всё-таки выполнили, а права пенсионера восстановили.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбасскую организацию заставили выдать зарплату покойнику.