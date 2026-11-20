Инцидент произошёл в сентябре 2026 года на трассе Р-255 "Сибирь" возле села Мазурово. Камера автоматической фиксации зарегистрировала, что машина скорой помощи двигалась со скоростью 110 км/ч при разрешённых 40 км/ч.

После этого Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн им. Н.Н. Бурдина привлекли к административной ответственности по статье о превышении скорости. Организации назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

– Защитник учреждения обратился в суд с жалобой, указав, что в указанный момент бригада скорой помощи осуществляла экстренную медицинскую эвакуацию пациентки у которой начались роды (второй период), – сообщает Кемеровский районный суд.

Согласно карте вызова, сигнал поступил в 10:53. Уже в 11:01 медики прибыли к пациентке, а спустя три минуты начали транспортировку в медицинское учреждение. При этом "скорая" двигалась с включёнными световыми и звуковыми спецсигналами.

Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что водитель действовал в условиях крайней необходимости. Его целью была скорейшая доставка женщины в больницу, чтобы спасти её жизнь и здоровье. При таких обстоятельствах превышение скорости не стало основанием для административного наказания.

В итоге производство по делу прекратили, а постановление о штрафе отменили. Отмечается, что решение может быть обжаловано.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбасские врачи спасли беременность, когда шансов почти не оставалось.