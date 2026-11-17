Кузбасская больница имени М. А. Подгорбунского рассказала историю спасения беременности, которая с самого начала шла не по плану. Женщина долго ждала ребенка, но на втором скрининге стало по-настоящему страшно: УЗИ показало, что шейка матки укоротилась до 11 миллиметров при норме 30, к тому же началось раскрытие. До преждевременных родов оставались считанные миллиметры, а ребенок еще не был жизнеспособен.

После долгих часов консультаций пациентку доставили в больницу. Дежурный врач сразу оценил ситуацию как крайне тяжелую и связался с заведующим гинекологическим отделением №2 Виталием Червовым. Для оценки случая оперативно собрали консилиум. Ситуация осложнялась тем, что стандартный метод – наложение швов – не подходил из-за высокого риска некроза.

Казалось, выхода нет, но Виталий Червов нашел нестандартное решение: установку акушерского пессария. По данным из открытых источников, это специальное силиконовое кольцо, которое ставят на шейку матки, чтобы она не раскрывалась раньше времени и удерживала ребенка.

– Мы в вашей беременности заинтересованы не меньше вас, – поддержал пациентку специалист.

Беременность удалось сохранить до 27 недель, и это время, подаренное командой врачей, стало решающим. Девочка родилась весом 900 граммов, получила шанс на жизнь и успешно прошла критический период выхаживания.