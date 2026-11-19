Врачи Прокопьевского ортопедо-хирургического центра совершили настоящее медицинское чудо, спасая 22-летнего мужчину, доставленного в больницу после тяжелой аварии. При поступлении у молодого пациента диагностировали так называемую "политравму" – комплекс из восьми тяжелейших повреждений.

В списке диагнозов значились закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легких, закрытый перелом кисти и обширная рана на лице. Однако самыми критическими стали разрывы внутренних органов: у мужчины была разорвана диафрагма, а желудок сместился в грудную полость.

– Пациент находился в состоянии геморрагического и травматического шока из-за массивной кровопотери и тяжелых повреждений, – отметил глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов.

Чтобы спасти жизнь, бригада врачей – травматологи, анестезиологи-реаниматологи и хирурги – выполнили пять сложных операций. Медикам пришлось удалить поврежденную селезенку, вернуть желудок из груди обратно в брюшную полость и ушить разрыв диафрагмы.

Слаженная работа специалистов и почти два месяца интенсивной борьбы за жизнь дали результат. Сейчас, после длительной реабилитации, 22-летний пациент выписан домой. Его жизни больше ничего не угрожает.