За неделю с 12 по 18 ноября 2026 года инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора оформили шесть протоколов о временном запрете деятельности на угольных шахтах Кузбасса. Как подчеркнул официальный представитель ведомства Андрей Виль, эти остановки помогли уберечь от потенциальных аварий порядка 60 человек – речь идет о рисках взрывов пыле-метановоздушной смеси. Число приостановок снова выросло по сравнению с прошлой неделей.

Нарушения нашли на нескольких объектах: шахте "Костромовская", шахте "Листвяжная", ООО "Угольная компания "Анжерская-Южная" и шахте "Чертинская-Коксовая".

Так, например, на "Листвяжной" остановили работы по демонтажу секций механизированной крепи из демонтажной камеры № 823 (север): выявили несоблюдение требований документации по ведению горных работ и эксплуатацию технических устройств с нарушениями. Суд назначил 30 суток. В тот же день там же приостановили эксплуатацию скребкового конвейера в вентиляционном штреке № 823 (север) – материалы также переданы в суд.

Остановили горные работы в ООО "Угольная компания "Анжерская-Южная". Причины – несоблюдение проектных решений при ведении подготовительных работ и эксплуатации системы аэрогазового контроля, отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности и неукомплектованность штата. Все работы на шахте, кроме жизнеобеспечения, приостановлены, материалы переданы в суд.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что добыча угля продолжила лететь в Кузбассе вниз.