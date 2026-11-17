С начала года в Кузбассе добыто 154,9 млн тонн угля, что на 2,8 млн тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник областное министерство угольной промышленности.

На разрезах добыто 106,8 млн тонн (плюс 3,2 млн тонн), на шахтах – 48,1 млн тонн (минус 6 млн тонн).

Если брать конкретно октябрь, то объём составил 15 млн тонн угля, что на 1,8 млн тонн меньше к уровню 2025 года. На разрезах – 10,8 млн тонн (минус 0,2 млн тонн), на шахтах – 4,2 млн тонн (меньше на 1,6 млн тонн).

Напомним, областной Минфин прогнозирует дальнейшее падение добычи и в 2027 году. За 2026 год власти планировали добыть 186 млн тонн угля.