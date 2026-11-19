Как установили следствие и суд, в августе 2025 года начальник регистрационно-экзаменационного подразделения Госавтоинспекции Отдела МВД России "Беловский" получил от знакомых автомобиль стоимостью более 300 тысяч рублей в качестве взятки. Взамен он должен был незаконно проводить регистрационные действия с транспортом и оказывать общее покровительство.

– Кроме того, несмотря на установленный законодательством запрет сотрудник возобновлял регистрационный учёт списанных автомобилей, которые были приобретены в качестве лома металлов, – сообщает Следком Кузбасса.

Во время обыска в гараже мужчины также обнаружили патроны, которые он хранил незаконно. В итоге сотруднику ГИБДД предъявили обвинение сразу по двум статьям: за получение взятки в крупном размере и незаконное хранение боеприпасов.

– В судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что оказывал гражданам консультационные услуги, – уточняет объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

Суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, кузбассовец должен выплатить штраф на сумму более 9 миллионов рублей. На пять лет ему запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением властных и управленческих полномочий.

Также суд постановил лишить мужчину специального звания "майор полиции".

На момент публикации приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Кузбассе экс-начальник городской ГИБДД получил реальный срок за взятки.