В Междуреченске разыскивают 12-летнего Макара Конобиевского. Во вторник, 17 ноября, он ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

По данным полиции Кузбасса, подросток покинул дом на улице Дзержинского в вечернее время. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 12–14 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение среднее, тёмные кудрявые волосы.

В день исчезновения Макар был одет в чёрную куртку, чёрные штаны и светлые кроссовки. С собой у него был синий рюкзак.

– Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом по телефонам в Междуреченске: 8-(38475)-77-444, 8-(38475)-77-445 или 02 (102 с мобильного), – сообщает ведомство.

Правоохранители гарантируют анонимность.

Напомним, ранее волонтёры ПСО "ЛизаАлерт" сообщили, что в Прокопьевске пропал 76-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи.