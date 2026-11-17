В Прокопьевске пропал 76-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Волонтёры организовали поиски.
Волонтёры ПСО "ЛизаАлерт" сообщили, что в Прокопьевске пропал 76-летний Леонов Виктор Николаевич. С 16 ноября 2026 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Пенсионер был одет в чёрную куртку, джинсы голубого цвета, чёрные ботинки и чёрную шапку. Отдельно отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вы что-либо знаете о том, где пропавший находится сейчас, сообщите об этом по телефону: 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.
Напомним, ранее в Кузбассе пропал мальчик с особенностями развития – искать школьника помогали силовики.